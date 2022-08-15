Benjamin Mendy hakim karşısında!
Benjamin Mendy'nin Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında 7 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Aynı duruşmada eski futbolcu Louise Saha da yargılanacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 18:12
Aynı duruşmada eski futbolcu Louise Saha da yargılanacak.
Saha 8 cinsel saldırı suçuna ek olarak, Mendy'ye işlediği suçlarda yardım ettiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Her iki kişi de nezarethanede tutulurken davanın 15 hafta sürmesi bekleniyor.
Daha önce Monaco forması giyen Mendy, 2018'de Manchester City'ye transfer olmuştu.