Benjamin Mendy hakim karşısında!

Benjamin Mendy'nin Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında 7 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Aynı duruşmada eski futbolcu Louise Saha da yargılanacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 18:12