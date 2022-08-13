Sampdoria - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Sampdoria sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sampdoria - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Sampdoria ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Atalanta maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.