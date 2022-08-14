5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı final heyecanı devam ediyor. U23 Milli Takım'ımız, Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan devam ediyor. U23 Milli Takım'ımız ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Azerbaycan maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.