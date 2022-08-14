Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims sahasında Clermont'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Reims - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Clermont maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

Reims - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...