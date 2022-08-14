Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Auxxere sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Auxxere - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Auxxere ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxxere - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXXERE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxxere - Angers maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16:00'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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