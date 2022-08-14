İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Nottingham Forest ile West Ham United'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Nottingham Forest ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - West Ham United maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16:00 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson

West Ham United: Fabianski; Coufal, Johnson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio