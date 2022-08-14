Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Mainz sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Mainz ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz - Union Berlin maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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