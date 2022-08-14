İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Chelsea ile Tottenham'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Tottenham maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 18:30 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.