Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ajaccio sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ajaccio ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Lens maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16:00'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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