Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Manchester City sahasında Bournemouth'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bournemouth maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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