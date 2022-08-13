Katar, 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemek için dünyanın dört bir yanından ülkeye gelecek futbolseverleri, çeşitli etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor. Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta oynanacak maç ile sona erecek 2022 Dünya Kupası boyunca çok sayıda etkinlik düzenlenecek. İşte detaylar...

20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesi son 100 gün için geri sayım başladı.

Proje ve Miras Yüksek Komitesi Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Halid Ali el-Mevlevi kupa kapsamındaki etkinliklere ilişkin açıklama yaptı.

Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta oynanacak maç ile sona erecek 2022 Dünya Kupası boyunca çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Başta başkent Doha olmak üzere ülkenin pek çok noktasına kurulacak dev ekranlardan taraftarlara maçları izleme imkanı sunulacak, Doha'da 6 kilometre boyunca uzanan sahil şeridinde performans sanatları ile kültürel etkinlikler düzenlenecek, yiyecek büfeleri açılacak, kupa maçlarının oynanacağı stadyumların çevresinde 6 bini aşkın sanatçı tarafından el sanatları, müzik, moda, tasarım, sahne sanatları etkinlik ve ürünleri sergilenecek.

Lusail kentindeki programda, sokak sanatları, araba tutkunları için etkinlikler ve ışık gösterileri, El-Meha Adasında, buz pateni, sirk gösterileri başta olmak üzere çeşitli oyun ve aktiviteler ile konserler, Ras Bu Fontas Metro istasyonu yakınlarında Arcadia Spectacular sanat kolektifi tarafından düzenlenecek müzikal etkinlikler ve 974 Stadı yakınlarındaki etkinlikte de su sporları gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra müzeler, Doha'daki geleneksel Vakıf Çarşısı, Katara Kültür Köyü ve Meşireb Şehir Merkezi gibi turistik noktada da çok sayıda etkinlik yapılacak.