İngitere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Aston Villa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, evinde Everton ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Aston Villa'nın gollerini 31' Ings, 85' Buendia attı. Everton'ın tek golü, Lucas Digne'nin 87'de kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Aston Villa, ilk 3 puanını aldı ve maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu. Everton ise puansız, son sıralarda bulunuyor.

Aston Villa gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise evinde Nottingham Forest'i konuk edecek.