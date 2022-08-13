İspanya La Liga ilk haftasındaBarcelona, Rayo Vallecano'u sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Barcelona - Rayo Vallecano kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Rayo Vallecano maçı 13 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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