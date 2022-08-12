Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Nürnberg sahasında Heidenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nürnberg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Nürnberg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nürnberg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NÜRNBERG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nürnberg - Heidenheim maçı 12 Ağustos Cuma saat 19:30'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.