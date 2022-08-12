Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kaiserslautern ile Pederborn'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kaiserslautern - Pederborn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kaiserslautern ile Paderborn kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kaiserslautern - Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAISERSLAUTERN - PADERBORN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kaiserslautern - Paderborn maçı 12 Ağustos Cuma saat 19:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.