Real Madrid ve Eintracht Frankfurt mücadelesi için nefesler tutuldu ve UEFA Süper Kupa final maçının galibini öğrenmeye sayılı saatler kala, futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'leri!

UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak ve 10 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:

Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre