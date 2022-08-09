Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa final maçında kupanın sahibi olmak için karşı karşıya gelecek Real Madrid ve Eintracht Frankfurt için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nin galibi Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin şampiyonu Eintracht Frankfurt, bu karşılaşmanın kazananı olmak için hazırlıklarını sürdürürken; futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 17:30