Newcastle United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - Nottingham Forest maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.
NEWCASTLE UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Newcastle United: Pope; Trippier, Botman, Schar, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin
Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; N.Williams, Colback, O'Brien, Toffolo; Lingard; Johnson, Surridge