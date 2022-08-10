Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic'e saldırı şoku!

Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen Dusan Tadic'e şok bir saldırı oldu. 33 yaşındaki futbolcu, evinin önünde kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların ise kaçtığı belirtildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 12:48