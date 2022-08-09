UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Glasgow Rangers ile Union Saint Gilloise karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GLASGOW RANGERS - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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GLASGOW RANGERS - UNION SAINT GILLOISE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Rangers:
McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Yilmaz; Matondo, Kamara, Lundstram, Jack, Tillman; Colak
Union SG:
Moris; Sykes, Burgess, Van der Heyden; Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Amani, Lapoussin; Vanzeir, Adingra