Köln - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında heyecan devam ediyor. Köln sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Köln - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da 1. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Köln ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?q

Köln - Schalke 04 maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.