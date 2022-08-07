Stuttgart - RB Leipzig maçı saat kaçta?
Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta?
SON DAKİKA: AFAD açıkladı!
KEREMCEM KİMDİR?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'in menajeri konuştu! "Kırmızı kart pozisyonu..." İsmail Yüksek'in menajeri konuştu! "Kırmızı kart pozisyonu..." 12:19
Kartal'dan transfer bombası! Sezona damga vuracak hamle... Kartal'dan transfer bombası! Sezona damga vuracak hamle... 12:06
Olay iddia! Süper Lig devleri... Olay iddia! Süper Lig devleri... 11:18
Kartal'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu Kartal'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu 10:34
Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? 10:11
Fırtına'dan stopere Leo Ortiz hamlesi! Fenerbahçe... Fırtına'dan stopere Leo Ortiz hamlesi! Fenerbahçe... 10:09
Daha Eski
Yeni transferler İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... Yeni transferler İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... 09:57
Fener'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro Fener'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro 09:37
Kartal'a flaş eleştiri! "Organizasyon sorunu..." Kartal'a flaş eleştiri! "Organizasyon sorunu..." 09:33
Beşiktaş'a sert eleştiri! "Bu oyun çok yıpratır" Beşiktaş'a sert eleştiri! "Bu oyun çok yıpratır" 09:22
Eren performansıyla büyüledi! Eren performansıyla büyüledi! 01:43
G.Saray'dan Torreira ve Mertens sonrası bir bomba daha! G.Saray'dan Torreira ve Mertens sonrası bir bomba daha! 01:34
SON DAKİKA