Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Union Berlin - Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UNION BERLIN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Hertha Berlin maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Union Berlin - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UNION BERLIN - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin:
Ronnow, Jaeckel, Knoche, Heintz; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Grießelmann; Becker, Siebatcheu
Hertha Berlin:
Christensen, Kenny, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Boateng, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Selke, Maolida