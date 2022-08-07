Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lens - Brest maçının muhtemel 11'leri! | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens sahasında Brest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lens - Brest karşılaşmasının detayları...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Lens - Brest için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Brest maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'e canlı yayınlanacak.

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LENS - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

LENS

Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Fofana, Haidara; Costa, Openda, Sotoca

BREST

Bizot; Duverne, Herelle, Chardonnet, Brassier; Del Castillo, Lees-Melou, Belkebla, Belaili; Cardona, Mounie