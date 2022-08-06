Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen Bundesliga'nın ilk haftasında karşı karşıya gelecek ve yeni sezonda da mücadeleleri nefes kesecek. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 12:00