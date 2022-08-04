Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Cadiz ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Cadiz - Atletico Madrid maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.