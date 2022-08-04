Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ta da iki dönem oynayan Ricardo Quaresma, transferine dair açıklamalarda bulundu. Quaresma, "Porto'nun fantastik bir takımı olması nedeniyle şu an oraya transfer olmayı bunu düşünmüyorum. Ama herkes futbolu Porto'da bırakmak istediğimi biliyor" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 14:02