UEFA sistem değişikliğine gidiyor. Katar 2022 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından kullanılacak olan yarı otomatik ofsayt sistemi UEFA tarafından da kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

FIFA'dan sonra UEFA da yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapıyor.

Bu sistem ilk kez Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçında uygulanacak.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

2018'DE VAR 2022'DE YARI OTOMATİK OFSAYT

FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'da kullanılmaya başlanacak sistemin VAR sisteminin gelişimi için önemli olduğunu dile getirerek, "FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.