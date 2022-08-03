FIFA'dan sonra UEFA da yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapıyor.
Bu sistem ilk kez Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçında uygulanacak.
SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.
2018'DE VAR 2022'DE YARI OTOMATİK OFSAYT
FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'da kullanılmaya başlanacak sistemin VAR sisteminin gelişimi için önemli olduğunu dile getirerek, "FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.