Bakan Nureddin Nebati Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi!

Bakan Nureddin Nebati Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 12:28