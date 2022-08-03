Haberler Futbol Haberleri Bakan Nureddin Nebati Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi!
Bakan Nureddin Nebati Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 12:28
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda; bu hafta sonunda başlayacak Süper Lig öncesinde, kulüplerin mali durumlarının ve genel konuların görüşüleceği öğrenildi.
DİĞER HABERLER