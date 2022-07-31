Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Wolfsburg ile Kassel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Kassel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WOLFSBURG - KASSEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg - Kassel maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 12:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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