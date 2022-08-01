Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Magdeburg sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Magdeburg ile Eintracht Frankfurt Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAGDEBURG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı 1 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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