Cottbus - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Cottbus sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cottbus - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Cottbus ile Werder Bremen Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cottbus - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COTTBUS - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cottbus - Werder Bremen maçı 1 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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