Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Sunderland sahasında Coventry'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Sunderland ile Coventry kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND - COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sunderland - Coventry maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.