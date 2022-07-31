Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Belçika Ligi
Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Genk sahasında Standard Liege'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022- 10:00
Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Genk ile Standard Liege karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENK - STANDARD LIEGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Genk - Standard Liege maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 14:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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