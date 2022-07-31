Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Belçika Ligi

Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Genk sahasında Standard Liege'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Genk ile Standard Liege karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Genk - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - STANDARD LIEGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Standard Liege maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 14:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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