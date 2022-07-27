Southampton - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona kısa süre kala takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Southampton, Monaco ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Southampton - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Southampton - Monaco maçının detayları...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Southampton - Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Monaco maçı 27 Temmuz günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Southampton - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın