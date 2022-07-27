UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda tüm hızıyla sürüyor. Olympiakos sahasında Maccabi Haifa'yı ağırlamaya hazırlanırken; mücadelenin detaylarıfutbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Olympiakos - Maccabi Haifa maçına dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan Olympiakos ile Maccabi Haifa 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Maccabi Haifa maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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