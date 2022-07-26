TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oldu!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oldu. Genç orta sahanın, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e transfer olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 13:01