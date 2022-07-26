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Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Club America CANLI İZLE
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid, dostluk maçında Club America ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Club America maçıyla ilgili tüm bilgiler...
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid, hazırlık maçında Club America ile kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
REAL MADRID - CLUB AMERICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Club America maçı 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ 05.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.