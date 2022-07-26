Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Club America CANLI İZLE

Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Club America CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid, dostluk maçında Club America ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid - Club America maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Club America maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 14:30