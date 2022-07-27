Numancia - Atletico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona kısa süre kala takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Numancia, Atletico ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Numancia - Atletico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Numancia - Atletico maçının detayları...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Numancia ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Numancia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NUMANCIA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Numancia - Atletico Madrid maçı 27 Temmuz günü saat 20.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Numancia - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın