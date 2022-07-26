Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu kritik karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Rumen hocanın öne çıkan sözleri:

"Bizi yalnızca kadınlar ve çocuklar destekleyecek, erkekler savaşta. Biz çok fazla transfer yapamadık. Hatta oyuncu kaybettik. Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Kendi idman tesisleri mevcut. Ayrıca iyi bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında. Bizi kadınlar ve çocuklar destekleyecek sadece. Çünkü erkekler savaşta. Ancak futbol tabii ki bu şartlara bakmıyor. Futbol, sahadaki oyunla neticeleniyor. Bizim Fenerbahçe'ye göre dezavantajlı durumumuz daha fazla. Ancak turu geçmek için elimizden geleni yapacağız."

LUCESCU'DAN JORGE JESUS'A YANIT

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ilk maçta Dinamo Kiev'in yaptığı faullere dikkat çekerek "Yarın isterlerse 50 faul yapsınlar. Bunlar iyi bir sinyal. Ofansif anlamda iyi olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha çok faul yapmaları gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Lucescu, Jorge Jesus'un açıklamalarına yanıt vererek, "Fauller tabii ki olacak. Bunu abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Adil bir oyun oynanması önemli. Hakem durumu abartabiliyor, o kadar faullük bir durum yok." dedi.

Lucescu, Jorge Jesus'un tecrübesine dikkat çekerek, "Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir" sözlerini kullandı.