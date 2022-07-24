Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya başlamıştı. Kulübüyle bir yıllık mukavelesi kalan milli futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına The Times gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda yanıt verdi. İşte 26 yaşındaki stoperin o sözleri:

"Şu anda Leicester'ın oyuncusuyum. Leicester bana harika bir şans verdiği için çok şanslıyım. Sezon başlıyor ve buradaki oyunculardan biri olduğum sürece %100'ümü vereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Önceliğim Leicester çünkü bu kulübün önemini ve buraya gelmenin kariyerime olan katkısını unutamam. Burada bir oyuncu olarak geliştim. Leicester benim için bir aile gibi. Kulübün benim için temsil ettiği şey bu: Büyük bir aile ve büyük bir hırs."