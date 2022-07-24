Westerlo - Cecle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Westerlo, Cecle Brugge ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Westerlo - Cecle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Westerlo ile Cecle Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Westerlo - Cecle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WESTERLO - CECLE BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Westerlo - Cecle Brugge maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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