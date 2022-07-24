Club Brugge - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Club Brugge, Genk ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Club Brugge - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Club Brugge ile Genk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Club Brugge - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Genk maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 14:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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