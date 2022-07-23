Roma - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Roma, Nice ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Roma ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Roma - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Nice maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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