Lens - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Lens, Inter ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lens - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Lens ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lens - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Inter maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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