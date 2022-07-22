Lazio, Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı. Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon da kiralık olarak İspanyol ekibinin formasını giymişti.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada; Kosovalı golcünün bonservisiyle İspanyol takımına gittiği belirtildi. 7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi'nin transferi sağlık kontrollerinin ardından iptal olmuştu. Bu transfer gerçekleşmiş olsaydı, 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

LAZIO FIFA'YA TAŞIMA KARAR ALDI

Vedat Muriqi'in sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığının anlaşılması üzerine Lazio, Club Brugge'ü haksız şekilde anlaşmadan çekildiği için FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun konuyla ilgili hukuki araştırmalar yaptığı ifade edildi.