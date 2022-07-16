Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TOTTENHAM SEVILLA MAÇI CANLI
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Tottenham ile Sevilla, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham - Sevilla maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 11:00
Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Sevilla maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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