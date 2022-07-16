Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TOTTENHAM SEVILLA MAÇI CANLI

Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TOTTENHAM SEVILLA MAÇI CANLI

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Tottenham ile Sevilla, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Tottenham - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham - Sevilla maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 11:00