Barcelona, Xavi'nin talebi doğrultusunda Jules Kounde'yi transfer etti. Katalan ekibi, Fransız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak Katalan ekibi, serbest kalma bedelini 1 milyar avro olarak belirledi

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar avro olarak belirledi.

Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.