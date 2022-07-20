UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Maccabi Haifa sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maccabi Haifa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan Maccabi Haifa ve Olympiakos 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Haifa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI HAIFA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Olympiakos maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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