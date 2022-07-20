UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. HJK Helsinki sahasında Viktoria Plzen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan HJK Helsinki ve Viktoria Plzen 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK HELSINKI - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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