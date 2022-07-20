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HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. HJK Helsinki sahasında Viktoria Plzen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, HJK Helsinki - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?